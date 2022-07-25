В Севастополе обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны

В Севастополе специалисты обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

На автобусах, предоставленных Севэлектроавтотрансом, местные жители были доставлены в пункты временного размещения на базе кинотеатров.

«Всего был эвакуирован 41 человек, в том числе восемь детей — жители посёлка Дергачи, а также 47 человек, в том числе 12 детей из окрестностей переулка Коробейников», — уточнили в ведомстве.

В ликвидации боеприпасов участвовали более 150 человек и 39 единиц техники.

Операция прошла в штатном режиме.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.