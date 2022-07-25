Опрос: четверть арендодателей запрещают квартирантам держать животных
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Росгосстраха» и банка «Открытие».
Каждый четвёртый собственник жилья не разрешает держать животных.
Четверть арендодателей не позволяют вносить изменения в свои квартиры: 16% запрещают ремонт или смену интерьера, 9% — замену мебели.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.