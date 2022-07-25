Опрос: четверть арендодателей запрещают квартирантам держать животных

Короткая ссылка
Российские квартиросъёмщики рассказали о требованиях, предъявляемых владельцами жилья. Выяснилось, что основным условием при аренде квартиры являются регулярные проверки. Такой ответ дали 40% респондентов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Росгосстраха» и банка «Открытие».

Каждый четвёртый собственник жилья не разрешает держать животных.

Четверть арендодателей не позволяют вносить изменения в свои квартиры: 16% запрещают ремонт или смену интерьера, 9% — замену мебели.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить