Опрос: четверть арендодателей запрещают квартирантам держать животных

Российские квартиросъёмщики рассказали о требованиях, предъявляемых владельцами жилья. Выяснилось, что основным условием при аренде квартиры являются регулярные проверки. Такой ответ дали 40% респондентов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Росгосстраха» и банка «Открытие».

Каждый четвёртый собственник жилья не разрешает держать животных.

Четверть арендодателей не позволяют вносить изменения в свои квартиры: 16% запрещают ремонт или смену интерьера, 9% — замену мебели.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.