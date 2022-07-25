Глава Вологодской области заявил о планах «напоить всю страну» иван-чаем
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
По его словам, иван-чая «хватит на всех».
«Сами с удовольствием пьём и всю страну напоим», — написал Кувшинников в Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что посетил фабрику по производству иван-чая в Череповце. Он заявил, что власти сделают всё для поддержки производителя, в том числе предоставят предприятию статус масштабного инвестпроекта.
«Проработаем вопрос с Минсельхозом о присвоении иван-чаю статуса сельхозпродукции», — сказал Кувшинников.
Он также рассказал об амбициозных планах у производителей напитка. Кроме того, он заявил, что для развития производства иван-чая в регионе есть все предпосылки.
Как передаёт РИА Новости, 20 июля в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» российский президент Владимир Путин пообещал, что отправит Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая. Глава государства отметил, что этот чай полезнее кока-колы, где «одна химия».