МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Московском регионе.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня 25 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра 14—17 м/с», — говорится в сообщении.

Непогода ожидается и в Подмосковье. В регионе также прогнозируются гроза и ветер с порывами до 15 м/с.

В ведомстве граждан призывают быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.