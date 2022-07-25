МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе

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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Московском регионе.
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня 25 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра 14—17 м/с», — говорится в сообщении.

Непогода ожидается и в Подмосковье. В регионе также прогнозируются гроза и ветер с порывами до 15 м/с.

В ведомстве граждан призывают быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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