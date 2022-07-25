Врач Древаль назвал правила безопасного пребывания на пляже

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Врач-дерматовенеролог, онколог КДЦ НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера, кандидат медицинских наук Дмитрий Древаль рассказал, как правильно загорать.
Врач Древаль назвал правила безопасного пребывания на пляже
  • Gettyimages.ru
  • © Yana Tatevosian / 500px

Одно из главных правил — пить на пляже в солнечные дни больше воды, это убережёт кожу от обезвоживания, сообщил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

С 11:00 до 16:00 загорать нельзя. Древаль советует не выходить на пляж, когда солнце в зените. По его словам, свободная одежда из плотной ткани — лучшая защита от солнечных лучей.

Врач также порекомендовал увеличивать время пребывания на солнце постепенно, начиная с 15—20 минут, а затем прибавляя по 20 минут в день.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.

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