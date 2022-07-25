ФАС изучит обращение о дискриминации российских стримеров в Twitch

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит обращение Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), сообщившей о дискриминации российских стримеров в Twitch и приостановке выплат на карты российских банков.

«Мы обоснованно считаем, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределённому кругу стримеров, а также ограничивают конкурентоспособность российских стримеров. Практики компании Twitch содержат признаки запрещённого законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением», — заявили РИА Новости в службе.

Как отмечает агентство, в обращении РОЦИТ говорится, что в феврале — марте 2022 года появилась информация, что Twitch объявил о приостановке выплат российским стримерам, сославшись на соблюдение условий экономических санкций, введённых США и другими странами.

Вместе с тем в обращении подчёркивается, что правила сервиса составлены таким образом, что позволяют фактически произвольно блокировать любого пользователя.

Ранее Роскомнадзор принял решение о применении меры понуждения в отношении американской компании Twitch Interactive, Inc. в связи с неудалением противоправной информации.