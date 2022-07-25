Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле справляются с нагрянувшей в Москву жарой.

Он ответил на вопрос журналистов, какие меры принимаются в условиях жары, чтобы глава государства Владимир Путин не простыл.

«Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков», — рассказал Песков.

Ранее Путин объяснил своё покашливание на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Он связал это с работой кондиционеров в Тегеране, куда он летал с визитом 19 июля.

По словам Путина, «в Тегеране было очень жарко, +38 °С, а кондишен там шуровал как следует».