Опрос: 45% автомобилистов в пробках слушают музыку и подкасты

Сервисы «Работа.ру» и «СберАвто» провели исследование и выяснили, сколько времени россияне проводят в пробках и чем занимаются в это время.

Как пишет «Газета.Ru», 35% опрошенных рассказали, что не попадают в пробки, так как ездят на метро или ходят пешком. 22% проводят в пробках не более 15 минут в день. От 15 до 30 минут в пробках стоят 18% опрошенных. 3% респондентов заявили, что тратят на пробки более двух часов в день.

Чаще всего автолюбители, стоя в пробках, слушают музыку, подкасты (45%) и новости (29%), не делают ничего особенного (25%), разговаривают с родными или друзьями (18%), посвящают время образованию — слушают аудиокниги или лекции (15%).

Ещё 14% респондентов работают с телефона, 10% просматривают видео или играют, 6% выбирают товары в интернет-магазине.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине в 2022 году.