Психолог Гладышева назвала возможные причины совершения импульсивных покупок

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Психолог и коуч Марина Гладышева рассказала, что причиной импульсивных покупок часто становится желание компенсировать негативные состояния.
Психолог Гладышева назвала возможные причины совершения импульсивных покупок
  • Gettyimages.ru
  • © Nina Vartanava / EyeEm

Так, в разговоре с «Вечерней Москвой» специалист посоветовала найти способ «переключения». Также Гладышева порекомендовала проанализировать своё состояние в момент совершения покупки и ответить на вопрос «Для чего я это делаю?».

«На практике, конечно, когда человек включается в этот процесс, анализировать поведение становится тяжело, но необходимо пытаться, если это действие приносит дискомфорт и создаёт большой отток денежных средств», — добавила психолог.

Ранее коуч и психолог Юрий Мурадян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о навыках, которыми нужно обладать современному человеку.

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