Психолог Гладышева назвала возможные причины совершения импульсивных покупок

Психолог и коуч Марина Гладышева рассказала, что причиной импульсивных покупок часто становится желание компенсировать негативные состояния.

Так, в разговоре с «Вечерней Москвой» специалист посоветовала найти способ «переключения». Также Гладышева порекомендовала проанализировать своё состояние в момент совершения покупки и ответить на вопрос «Для чего я это делаю?».

«На практике, конечно, когда человек включается в этот процесс, анализировать поведение становится тяжело, но необходимо пытаться, если это действие приносит дискомфорт и создаёт большой отток денежных средств», — добавила психолог.

Ранее коуч и психолог Юрий Мурадян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о навыках, которыми нужно обладать современному человеку.