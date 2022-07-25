Диетолог Филиппова напомнила правила употребления фруктов для людей с диабетом

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова напомнила, что пациентам с сахарным диабетом следует употреблять фрукты и ягоды небольшими порциями.

Людям с диабетом разрешено есть практически все фрукты и ягоды, но маленькими порциями, рассказала специалист в интервью Пятому каналу.

Особенно это касается пациентов с диабетом 2-го типа — при нём диета должна быть строгой из-за сопутствующего этому заболеванию ожирения.

«Фрукты должны быть умеренно (по количеству. — RT), особенно с большим содержанием сахара. Это виноград, хурма, арбузы, дыни, бананы», — уточнила Филиппова.

В случае если человек находится на инсулинотерапии или у него диабет 1-го типа, то в этой ситуации ограничений почти нет, резюмировала специалист.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.