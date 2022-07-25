Жители Москвы воспользовались сервисом «Мои платежи» более 50 млн раз

С момента запуска сервиса «Мои платежи» пользователи произвели оплату счетов на столичном сайте госуслуг и в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» более 50 млн раз.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Наиболее часто жители столицы использовали баланс лицевого счёта карты «Москвёнок» для оплаты коммунальных услуг по единому платёжному документу, детского сада и продлённых занятий, а также платили за образовательные, культурные и спортивные кружки, секции, свет, домашний телефон и интернет.

Ранее газета «Известия» сообщала, что большинство российских владельцев iPhone, пользовавшихся сервисом Apple Pay (96%), стали применять банковскую карту для оплаты покупок.