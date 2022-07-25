Техноблогер Мокеев дал совет, как не стать жертвой мошенников при ремонте телефона

Эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев напомнил о необходимости тщательно выбирать сервисный центр для ремонта мобильного телефона, чтобы не попасться на уловки мошенников.

«Самые яркие ребята в плане обмана — это выездные сервисы... Схема там очень простая: приезжает мастер, разбирает телефон и говорит, что надо делать дорогостоящий ремонт за 10—30 тыс. рублей, а после этого ставит клиента перед выбором: или платите, или мастер собирать смартфон не будет. Обычно люди платят», — сообщил эксперт в интервью радио Sputnik.

Он также отметил, что с мошенничеством можно столкнуться и в стационарных сервисных центрах.

«Самый распространённый вариант — когда смартфону необходим небольшой ремонт, а человеку предлагают заплатить за замену дорогих комплектующих», — уточнил Мокеев.

Что избежать подобных ситуаций, стоит уделить особое внимание выбору хорошего центра по ремонту техники, заключил специалист.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.