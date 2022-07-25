Бастрыкин призвал разрешить возбуждать дела за совершённые за границей преступления

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею разрешить следователям возбуждать уголовные дела за преступления, совершённые за границей.

Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Целесообразно закрепить возможность возбуждать российским следователям уголовные дела при совершении за пределами России преступления, затрагивающего интересы нашего государства либо гражданина, вне зависимости от результатов уголовного преследования лица либо постановления судом приговора в иностранной юрисдикции», — заявил Бастрыкин.

По его словам, это позволит обеспечить эффективную защиту интересов России и граждан от преступных посягательств за пределами государства.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому уехавших из республики фигурантов дел смогут судить заочно.