Эксперт Спиридонова предупредила о штрафе за нарушение норм при строительстве бани

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова предупредила о штрафе за нарушение санитарных норм при строительстве бани.

В беседе с «Праймом» Спиридонова отметила, что большинство таких нарушений связано с пожарной безопасностью.

Например, пункт пятый Правил противопожарного режима предусматривает, что мангал разрешено ставить на расстоянии не менее пяти метров от сооружений.

«За нарушение этого правила положен штраф от пяти тыс. до 15 тыс. рублей», — предупредила юрист.

Кроме того, по словам эксперта, штраф предусмотрен, если дачники нарушают санитарные нормы при строительстве бань и уличных туалетов.

Также нарушителю выпишут штраф за свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, а также мусор на участке и самострой.

Ранее в Минприроды рассказали о ходе мусорной реформы в России.