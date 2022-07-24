Эксперт Кудерко предупредила о штрафе за чтение чужих личных сообщений
В беседе с «Праймом» Кудерко объяснила, что получение доступа к чужим личным данным является преступлением, предусмотренным статьёй 138 Уголовного кодекса.
«При получении доступа к сообщениям — преступление будет считаться совершённым», — отметила эксперт.
За данное преступление предусмотрен штраф в размере 80 тыс. рублей или общественные работы.
По словам юриста, закон о тайне переписки также касается и родственников. Доступ родителей к переписке детей является исключением.
Ранее стало известно, что социальная сеть «ВКонтакте» будет предупреждать о подозрительных собеседниках в мессенджере.