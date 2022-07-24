Эксперт Кудерко предупредила о штрафе за чтение чужих личных сообщений

Юрист Елена Кудерко рассказала, что за нарушение тайны личной переписки, являющейся непоколебимой конституционной гарантией каждого человека, полагается штраф.

В беседе с «Праймом» Кудерко объяснила, что получение доступа к чужим личным данным является преступлением, предусмотренным статьёй 138 Уголовного кодекса.

«При получении доступа к сообщениям — преступление будет считаться совершённым», — отметила эксперт.

За данное преступление предусмотрен штраф в размере 80 тыс. рублей или общественные работы.

По словам юриста, закон о тайне переписки также касается и родственников. Доступ родителей к переписке детей является исключением.

Ранее стало известно, что социальная сеть «ВКонтакте» будет предупреждать о подозрительных собеседниках в мессенджере.