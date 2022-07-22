Очевидец рассказал подробности ДТП в Подмосковье с маленьким ребёнком за рулём

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В подмосковном Пушкине девочка, посаженная отцом за руль автомобиля, совершила ДТП, врезавшись в автомобиль Mazda.

Об этом сообщает телеканал «360».

Очевидец происшествия заявил, что отец посадил маленькую дочь за руль.

«Сзади него стояла бутылка, показалось, что это его. Девочке на вид лет пять. По всей видимости, она воткнула передачу и поехала», — сказал он.

Свидетель снял, как после происшествия мужчина ударил ребёнка по щеке.

По словам очевидца, он вышел на улицу, чтобы показать отцу видео с побоями и вызвать полицию.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по факту гибели 13-летнего мальчика в трамвае в Ульяновске возбуждено уголовное дело.

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