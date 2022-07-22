Юрист Фролова напомнила порядок регистрации двойных фамилий в России

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Юрист Анна Фролова рассказала о нюансах регистрации двойных фамилий в России.
Юрист Фролова напомнила порядок регистрации двойных фамилий в России
  • РИА Новости

Российское законодательство предполагает несколько вариантов записи фамилий супругами, например, когда к фамилии жены может быть присоединена фамилия мужа, сказала эксперт в разговоре с Life.ru.

По её словам, к фамилии мужа такого присоединения быть не может.

Детям впоследствии может быть присвоена либо общая фамилия супругов, либо фамилия папы или мамы (в случае если супруги сохранили свои старые, добрачные фамилии или если пара не состоит в браке).

Также ребёнку может быть присвоена двойная фамилия (в любой последовательности).

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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