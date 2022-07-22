Сенатор Джабаров высказался о расширении списка недружественных стран
- РИА Новости
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По его словам, российское правительство правильно добавило в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.
«Страны не скрывают своего русофобского отношения», — цитирует Джабарова газета «Известия».
Он отметил, что данные государства поддерживают антироссийские санкции и создают проблемы россиянам, которые туда прибывают.
Ранее правительство России расширило перечень недружественных государств.
До этого кабмин утвердил перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.