Сенатор Джабаров высказался о расширении списка недружественных стран

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Страны, которые были внесены в список недружественных, не скрывают своего русофобского отношения, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Сенатор Джабаров высказался о расширении списка недружественных стран
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

По его словам, российское правительство правильно добавило в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

«Страны не скрывают своего русофобского отношения», — цитирует Джабарова газета «Известия».

Он отметил, что данные государства поддерживают антироссийские санкции и создают проблемы россиянам, которые туда прибывают.

Ранее правительство России расширило перечень недружественных государств.

До этого кабмин утвердил перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

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