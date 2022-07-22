Сенатор Джабаров высказался о расширении списка недружественных стран

Страны, которые были внесены в список недружественных, не скрывают своего русофобского отношения, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По его словам, российское правительство правильно добавило в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

«Страны не скрывают своего русофобского отношения», — цитирует Джабарова газета «Известия».

Он отметил, что данные государства поддерживают антироссийские санкции и создают проблемы россиянам, которые туда прибывают.

Ранее правительство России расширило перечень недружественных государств.

До этого кабмин утвердил перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.