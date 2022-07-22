Путин поручил обеспечить улучшение качества жизни в городах Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить кардинальное улучшение качества жизни в городах Дальнего Востока.

«Определить в рамках программ предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и иных программ лимиты финансового обеспечения реализации в 2023—2025 годах программ модернизации городов Дальнего Востока исходя из необходимости кардинального улучшения качества жизни в этих городах», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума.

Кабмин должен утвердить комплексную программу модернизации ЖКХ с целью снизить в регионах долю сильно изношенной коммунальной инфраструктуры.

9 июня Путин поручил правительству до 30 сентября увеличить размер туристического кешбэка до 40 тыс. рублей за поездки на Дальний Восток.