Путин поручил обеспечить улучшение качества жизни в городах Дальнего Востока

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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить кардинальное улучшение качества жизни в городах Дальнего Востока.
Путин поручил обеспечить улучшение качества жизни в городах Дальнего Востока
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Определить в рамках программ предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и иных программ лимиты финансового обеспечения реализации в 2023—2025 годах программ модернизации городов Дальнего Востока исходя из необходимости кардинального улучшения качества жизни в этих городах», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума.

Кабмин должен утвердить комплексную программу модернизации ЖКХ с целью снизить в регионах долю сильно изношенной коммунальной инфраструктуры.

9 июня Путин поручил правительству до 30 сентября увеличить размер туристического кешбэка до 40 тыс. рублей за поездки на Дальний Восток.

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