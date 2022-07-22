Диетолог Прудникова предупредила о негативных последствиях переедания ягод

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Гастроэнтеролог, диетолог Яна Прудникова рассказала, что переедание ягод может привести к дисфункции блуждающего нерва — самого длинного в организме человека.
Диетолог Прудникова предупредила о негативных последствиях переедания ягод
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  • © Luis Alvarez

Так, клубника, земляника, малина и крыжовник содержат в себе небольшие косточки, которые усиливают сокращение стенок (перистальтику) кишечника, через который проходит нервный пучок, объяснила диетолог в разговоре с «Москвой 24».

«Могут начаться сбои в работе желудочно-кишечного тракта, нарушиться сердечный ритм, измениться частота пульса и дыхания», — предупредила Прудникова.

По её словам, все эти факторы способны привести к понижению артериального давления, нагрузке на поджелудочную железу и падению сахара в крови.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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