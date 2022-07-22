Посвящённый истории сталинских высоток маршрут появился на портале «Узнай Москву»

Короткая ссылка
На портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут, который познакомит пользователей с историей сталинских высоток.
Посвящённый истории сталинских высоток маршрут появился на портале «Узнай Москву»
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

В рамках экскурсии все желающие смогут увидеть семь зданий — символов советской эпохи, передаёт НТВ со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

«Новая экскурсия посвящена сталинской архитектуре, в частности её ярким образцам — знаменитым высотным зданиям на Котельнической набережной, Ленинских горах, Кутузовском проспекте и в других локациях», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить