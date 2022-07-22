Посвящённый истории сталинских высоток маршрут появился на портале «Узнай Москву»

На портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут, который познакомит пользователей с историей сталинских высоток.

В рамках экскурсии все желающие смогут увидеть семь зданий — символов советской эпохи, передаёт НТВ со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

«Новая экскурсия посвящена сталинской архитектуре, в частности её ярким образцам — знаменитым высотным зданиям на Котельнической набережной, Ленинских горах, Кутузовском проспекте и в других локациях», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.