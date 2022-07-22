«Крыминформ»: известного в Севастополе спортсмена признали виновным в убийстве жены

Суд признал виновным жителя Севастополя, обвиняемого в убийстве жены, сообщает региональное СУ СК.

«Собранные … доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора 36-летнему жителю Севастополя. Он признан виновным в убийстве супруги», — приводит «Крыминформ» сообщение.

Отмечается, что между мужчиной и его супругой произошёл конфликт в ночь на 20 декабря 2020 года, в результате обвиняемый задушил женщину.

После этого он вывез тело в район пустыря близ Монастырского шоссе.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Согласно данным источника в правоохранительных органах, супруг женщины — известный в Севастополе спортсмен Виктор Футурнюк.

21 апреля в Крыму следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство 13-летней школьницы в Бахчисарайском районе.