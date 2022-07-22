Путин поручил кабмину до 15 января разработать комплексную программу модернизации ЖКХ
- kremlin.ru
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Разработать и утвердить актом Правительства Российской Федерации комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрев её синхронизацию с программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и инфраструктурного развития», — говорится в сообщении.
Уточняется, что целью является поэтапное снижение доли коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа во всех субъектах Российской Федерации.
Ранее Путин заявил о необходимости ежегодно снижать долю ветхих сетей в ЖКХ.