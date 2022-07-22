Путин поручил кабмину до 15 января разработать комплексную программу модернизации ЖКХ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 января разработать и утвердить комплексную программу модернизации ЖКХ.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Разработать и утвердить актом Правительства Российской Федерации комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрев её синхронизацию с программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и инфраструктурного развития», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целью является поэтапное снижение доли коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа во всех субъектах Российской Федерации.

Ранее Путин заявил о необходимости ежегодно снижать долю ветхих сетей в ЖКХ.