Исследование выявило частые проблемы со здоровьем у IT-специалистов

Эксперты онлайн-сервиса «СберЗдоровье» проанализировали обезличенные обращения IТ-специалистов российских компаний к врачам с начала 2022 года и выяснили, какие жалобы у представителей этих профессий встречались чаще всего.

Как пишет «Газета.Ru», чаще всего IT-специалисты обращаются к врачам с жалобами на проблемы со зрением, боли в желудке и спине, а также на неврозы, причём некоторые — сразу с несколькими проблемами.

«Самыми распространёнными жалобами IТ-специалистов являются проблемы со зрением — с ними обращаются трое из четырёх специалистов (74%), и проблемы с желудком (54%)», — рассказал главврач телемедицинской клиники «СберЗдоровья» Артём Николаев.

Также распространёнными являются некоторые зависимости, основные из них — курение и употребление энергетиков.

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