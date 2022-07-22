Исследование выявило частые проблемы со здоровьем у IT-специалистов

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Эксперты онлайн-сервиса «СберЗдоровье» проанализировали обезличенные обращения IТ-специалистов российских компаний к врачам с начала 2022 года и выяснили, какие жалобы у представителей этих профессий встречались чаще всего.
Исследование выявило частые проблемы со здоровьем у IT-специалистов
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Как пишет «Газета.Ru», чаще всего IT-специалисты обращаются к врачам с жалобами на проблемы со зрением, боли в желудке и спине, а также на неврозы, причём некоторые — сразу с несколькими проблемами.

«Самыми распространёнными жалобами IТ-специалистов являются проблемы со зрением — с ними обращаются трое из четырёх специалистов (74%), и проблемы с желудком (54%)», — рассказал главврач телемедицинской клиники «СберЗдоровья» Артём Николаев.

Также распространёнными являются некоторые зависимости, основные из них — курение и употребление энергетиков.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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