Исследование выявило частые проблемы со здоровьем у IT-специалистов
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Как пишет «Газета.Ru», чаще всего IT-специалисты обращаются к врачам с жалобами на проблемы со зрением, боли в желудке и спине, а также на неврозы, причём некоторые — сразу с несколькими проблемами.
«Самыми распространёнными жалобами IТ-специалистов являются проблемы со зрением — с ними обращаются трое из четырёх специалистов (74%), и проблемы с желудком (54%)», — рассказал главврач телемедицинской клиники «СберЗдоровья» Артём Николаев.
Также распространёнными являются некоторые зависимости, основные из них — курение и употребление энергетиков.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.