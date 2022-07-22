Власти Москвы рассказали о развивающих программах для детей в парках

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о развивающих программах для детей в столичных парках.
Власти Москвы рассказали о развивающих программах для детей в парках
  • Gettyimages.ru
  • © Weekend Images Inc.

Об этом сообщает НТВ.

«Ребятам предлагают поиграть в футбол, познакомиться с программированием и робототехникой, научиться рисовать и танцевать и даже освоить азы китайского языка. Кружки и секции работают до конца лета», — уточнила Сергунина.

По её словам, творческие, образовательные и спортивные программы для детей проходят в 25 московских парках. 

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить