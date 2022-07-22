Власти Москвы рассказали о развивающих программах для детей в парках

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о развивающих программах для детей в столичных парках.

Об этом сообщает НТВ.

«Ребятам предлагают поиграть в футбол, познакомиться с программированием и робототехникой, научиться рисовать и танцевать и даже освоить азы китайского языка. Кружки и секции работают до конца лета», — уточнила Сергунина.

По её словам, творческие, образовательные и спортивные программы для детей проходят в 25 московских парках.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.