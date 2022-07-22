Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить уменьшение ставки по льготной ипотеке до 7%

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — уточняется в сообщении.

22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

Ранее «Известия» сообщили, что, по данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), число новых ипотечных кредитов выросло на 75% — с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне.