Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить уменьшение ставки по льготной ипотеке до 7%
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Об этом говорится на сайте Кремля.
«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — уточняется в сообщении.
22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.
Ранее «Известия» сообщили, что, по данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), число новых ипотечных кредитов выросло на 75% — с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне.