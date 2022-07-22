Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить уменьшение ставки по льготной ипотеке до 7%

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%.
Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить уменьшение ставки по льготной ипотеке до 7%
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — уточняется в сообщении.

22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

Ранее «Известия» сообщили, что, по данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), число новых ипотечных кредитов выросло на 75% — с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить