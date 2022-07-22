Бочкарёв: на четырёх маршрутах МЦД строятся и реконструируются 23 станции

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На четырёх маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) строятся и реконструируются 23 станции, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: на четырёх маршрутах МЦД строятся и реконструируются 23 станции
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Сегодня в рамках проектов Московских центральных диаметров продолжается активная работа по развитию железнодорожной инфраструктуры, в строительстве и реконструкции в настоящий момент находятся 23 станции на четырёх маршрутах», — сообщил Бочкарёв.

На МЦД-1 строится новая станция «Петровско-Разумовская», ещё три платформы реконструируются.

«На МЦД-2 возводится новая платформа «Марьина Роща», а станция Москва-Товарная реконструируется с переносом платформы для объединения с остановочным пунктом «Серп и Молот» МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла», — уточнил Бочкарёв.

По его словам, на перспективном третьем маршруте МЦД идёт реконструкция четырёх станций, на МЦД-4 работы ведутся на 13 остановочных пунктах — строятся новые платформы «Ольгино», «Поклонная», «Кутузово» и «Камушки», а девять других станций находятся на реконструкции.

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