Около 220 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва» за два месяца

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Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что около 220 тыс. жителей столицы проверили своё здоровье в павильонах «Здоровая Москва» за два месяца. Притом из этого числа почти 83 тыс. человек прошли углублённое обследование после COVID-19.
Около 220 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва» за два месяца

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Ракова напомнила, что в столице работает 46 павильонов.

По словам заммэра, после прохождения чекапов на дополнительные обследования были направлены почти 180 тыс. человек, из которых более 38 тыс. — в поликлиники, 1,6 тыс. — в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.

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