Врач Дышлевая рассказала об уходе за кожей лица летом

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Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая рассказала об особенностях ухода за кожей лица в летний период.
Врач Дышлевая рассказала об уходе за кожей лица летом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Не надо забывать про тоники, которые способствуют восстановлению pН-баланса кожи, проникновению в кожу активных компонентов из косметики, решают индивидуальные проблемы: борются с чувством стянутости, высыпаниями», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также Дышлевая порекомендовала выбирать средства с растительными экстрактами и строго по типу кожи.

Она напомнила, что для очищения в летний период применяются такие лёгкие средства, как мицеллярная вода, лосьоны и лёгкие пенки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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