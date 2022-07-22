Врач Дышлевая рассказала об уходе за кожей лица летом

Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая рассказала об особенностях ухода за кожей лица в летний период.

«Не надо забывать про тоники, которые способствуют восстановлению pН-баланса кожи, проникновению в кожу активных компонентов из косметики, решают индивидуальные проблемы: борются с чувством стянутости, высыпаниями», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также Дышлевая порекомендовала выбирать средства с растительными экстрактами и строго по типу кожи.

Она напомнила, что для очищения в летний период применяются такие лёгкие средства, как мицеллярная вода, лосьоны и лёгкие пенки.

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