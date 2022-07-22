На территории бывшей промзоны «Тушино» в Москве построят новый жилой квартал

В Москве на территории бывшей промзоны «Тушино» в рамках проекта развития заброшенных территорий построят новый жилой квартал.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«Участок расположен между станциями «Тушинская» и «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Рядом находится Химкинское водохранилище — его набережная в ближайшие годы будет благоустроена, поскольку входит в городской проект по развитию прибрежных территорий», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Уточняется, что вложения в реорганизацию участка бывшей промзоны превысят 134 млрд рублей.