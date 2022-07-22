Источник: коридор для судов с зерном в Чёрном море начнёт работу в ближайшие недели
- РИА Новости
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«Надеемся, что в ближайшие недели», — уточнил собеседник агентства.
Он также подтвердил, что стороны дали свои гарантии.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерреш 22 июля подпишут в Стамбуле документ по разрешению проблемы экспорта украинского зерна.
Как уточнялось, в церемонии будут участвовать представители России и Украины.
Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна.