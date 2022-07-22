Источник: коридор для судов с зерном в Чёрном море начнёт работу в ближайшие недели

Короткая ссылка
Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Чёрном море может скоро начать работу. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле.
Источник: коридор для судов с зерном в Чёрном море начнёт работу в ближайшие недели
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Надеемся, что в ближайшие недели», — уточнил собеседник агентства.

Он также подтвердил, что стороны дали свои гарантии.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерреш 22 июля подпишут в Стамбуле документ по разрешению проблемы экспорта украинского зерна.

Как уточнялось, в церемонии будут участвовать представители России и Украины.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить