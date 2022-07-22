Источник: коридор для судов с зерном в Чёрном море начнёт работу в ближайшие недели

Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Чёрном море может скоро начать работу. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле.

РИА Новости

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«Надеемся, что в ближайшие недели», — уточнил собеседник агентства. Он также подтвердил, что стороны дали свои гарантии. Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерреш 22 июля подпишут в Стамбуле документ по разрешению проблемы экспорта украинского зерна. Как уточнялось, в церемонии будут участвовать представители России и Украины. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна.