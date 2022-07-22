Опрос: медицинские осмотры ежегодно проходят 43% россиян
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса, проведённого СберСтрахованием жизни совместно с медиахолдингом Rambler&Co и клиникой ЕМС.
Отмечается, что 40% из них проходят медосмотр с целью заботы о своём здоровье.
Четверть опрошенных связывает это с требованием на работе, ещё 22% проходят медосмотры по медицинским показаниям.
Около 13% опрошенных проходят обследования у врача по страховому полису.
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