Опрос: медицинские осмотры ежегодно проходят 43% россиян

Около 43% россиян ежегодно проходят медицинские осмотры.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса, проведённого СберСтрахованием жизни совместно с медиахолдингом Rambler&Co и клиникой ЕМС.

Отмечается, что 40% из них проходят медосмотр с целью заботы о своём здоровье.

Четверть опрошенных связывает это с требованием на работе, ещё 22% проходят медосмотры по медицинским показаниям.

Около 13% опрошенных проходят обследования у врача по страховому полису.

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