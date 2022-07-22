Невролог Хорошев рассказал о восстановлении нервных клеток во время сна

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал о восстановлении нервных клеток организма во время сна.

«Во время сна происходит не только обработка информации. Самая важная работа, которая происходит во время сна, — уборка головного мозга», — заявил Хорошев в беседе с URA.RU.

По его словам, старые и больные нервные клетки организма растворяются, а на их месте вырастают новые.

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