Диетолог Русакова рассказала о пользе цельнозернового хлеба
«В цельнозерновом хлебе содержится В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем», — рассказала она в беседе с URA.RU.
Русакова отметила, что он содержит много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника и снижают уровень холестерина.
Цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями полезен на завтрак, заключила она.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.