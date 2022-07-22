Диетолог Русакова рассказала о пользе цельнозернового хлеба

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова рассказала о пользе цельнозернового хлеба.

«В цельнозерновом хлебе содержится В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем», — рассказала она в беседе с URA.RU.

Русакова отметила, что он содержит много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника и снижают уровень холестерина.

Цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями полезен на завтрак, заключила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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