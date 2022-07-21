Кравцов поздравил победителей школьных олимпиад

Короткая ссылка
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил победителей международных школьных олимпиад. Встреча прошла в МГУ.
Кравцов поздравил победителей школьных олимпиад
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Россияне завоевали 13 медалей в 2022 году. Учащиеся стали лучшими в физике, биологии и химии.

«Гораздо сложнее была подготовка и отбор на олимпиаду, чем она сама. В этом году задачи были высокого уровня, их было решать интересно, но в целом они были посильные для нас», — заявил Вадим Ерин, победитель Международной олимпиады по физике для школьников.

Все победители приняты в столичные вузы вне конкурса.

Ранее НСН передавала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике (APhO) — 2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить