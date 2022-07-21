Кравцов поздравил победителей школьных олимпиад
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Россияне завоевали 13 медалей в 2022 году. Учащиеся стали лучшими в физике, биологии и химии.
«Гораздо сложнее была подготовка и отбор на олимпиаду, чем она сама. В этом году задачи были высокого уровня, их было решать интересно, но в целом они были посильные для нас», — заявил Вадим Ерин, победитель Международной олимпиады по физике для школьников.
Все победители приняты в столичные вузы вне конкурса.
Ранее НСН передавала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике (APhO) — 2022.