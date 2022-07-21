Кравцов поздравил победителей школьных олимпиад

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил победителей международных школьных олимпиад. Встреча прошла в МГУ.

Об этом сообщает ОТР.

Россияне завоевали 13 медалей в 2022 году. Учащиеся стали лучшими в физике, биологии и химии.

«Гораздо сложнее была подготовка и отбор на олимпиаду, чем она сама. В этом году задачи были высокого уровня, их было решать интересно, но в целом они были посильные для нас», — заявил Вадим Ерин, победитель Международной олимпиады по физике для школьников.

Все победители приняты в столичные вузы вне конкурса.

Ранее НСН передавала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике (APhO) — 2022.