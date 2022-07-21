Диетолог Соломатина рассказала о возможном вреде потемневших бананов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о возможном вреде потемневших бананов.

«Совсем тёмные бананы — это уже всё, процессы гниения пошли, и, как любой гнилой фрукт, он негативно влияет прежде всего на печень», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила эксперт, в тёмных бананах содержится много сахара, поэтому их не рекомендуется употреблять людям с диабетом и лишним весом.

«У бананов сама по себе калорийность высокая, и даже если нет никаких проблем с инсулином, с инсулинорезистентностью и склонностью к повышению уровня сахара в крови, всё равно: если мы не израсходуем эту энергию, она будет перерабатываться в жир», — пояснила Соломатина.

Ранее Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.