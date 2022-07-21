В Твери проходят обучение студенты и преподаватели из ЛНР

В Летней школе на базе Центра русского языка и культуры Тверского государственного университета проходят обучение студенты и преподаватели Луганского государственного педагогического университета.

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Об этом сообщает tverigrad.ru. «Основная цель Летней школы — содействовать профессиональной подготовке будущих преподавателей русского языка и литературы ЛНР», — заявили в тверском вузе. Там отметили, что программа включает лекции и семинары. Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.