В Твери проходят обучение студенты и преподаватели из ЛНР
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Основная цель Летней школы — содействовать профессиональной подготовке будущих преподавателей русского языка и литературы ЛНР», — заявили в тверском вузе.
Там отметили, что программа включает лекции и семинары.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.