Специалист Старостин дал советы абитуриентам по подготовке к вступительному собеседованию

Заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Государственного университета управления Василий Старостин дал советы абитуриентам по подготовке к вступительному собеседованию.

«Основная особенность собеседования состоит в том, что оно позволяет персонифицировать абитуриента в отличие от «безликих» письменных экзаменов, где проверяющий видит только шифр, либо, в лучшем случае, имя поступающего», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, главная задача абитуриента — показать мотивацию не просто к учёбе, а к учёбе именно в этом вузе.

«Комиссия зачастую оценивает не просто готовность абитуриента к обучению, прогрессу, но и его способность работать и учиться в коллективе, в команде, гибко взаимодействовать с сокурсниками, преподавателями и администрацией», — отметил Старостин.

По его словам, необходимо вести диалог со всеми членами комиссии.

«Если это предполагает формат собеседования, то возьмите с собой портфолио и сжато расскажите об основных достижениях и о процессе выполнения отдельных, наиболее удачных проектов», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что всегда уместен и деловой дресс-код.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.