Психолог Саломатова рассказала, как заинтересовать детей учёбой в летнее время

Психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова рассказала, как заинтересовать детей учёбой в летнее время.

«Часто просмотр мультфильма или фильма на иностранном языке даёт больше знаний, чем занятие с репетитором, да ещё и мотивирует самостоятельно изучать язык. Если один вид списка литературы на лето навевает на ребёнка тоску, то можно, например, договориться прочитать несколько книг на выбор», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, лучше всего сходить с ребёнком в книжный магазин или библиотеку, где он сам сможет выбрать книгу.

Саломатова отметила, что лето — время отдыха, поэтому учёба не должна занимать слишком много времени.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.