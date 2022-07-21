Более 500 тысяч детей отдохнули в лагерях УрФО с начала летнего сезона

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Более 500 тыс. детей отдохнули в лагерях Уральского федерального округа с начала летнего сезона.
Более 500 тысяч детей отдохнули в лагерях УрФО с начала летнего сезона
  • Gettyimages.ru
  • © Ariel Skelley

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу полпреда президента в УрФО.

В регионах округа работает свыше 3,6 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе загородные лагеря, лагеря с дневным пребыванием и палаточные лагеря.

Всего летняя оздоровительная кампания должна охватить около 800 тыс. детей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии завершилась первая смена летней оздоровительной кампании.

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