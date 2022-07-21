В РСТ рассказали о средней стоимости отдыха в Крыму

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал о средней стоимости отдыха в Крыму.

«Старт стоимости в частной гостинице, например в Феодосии, в начале июля на неделю на двоих составлял 4,5 тыс. рублей. Не в сутки, за неделю на двоих», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По его словам, если выбрать трёхзвёздочную гостиницу с завтраками, то на неделю минимальная стоимость составит около 15 тыс. рублей на двоих.

«Недорогой отельчик, работающий по системе «всё включено», обойдётся вам в 35—50 тыс.», — отметил Уманский.

Как ранее сообщало ФАН, форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.