Онколог Синявин рассказал о причинах появления родинок

Дмитрий Синявин, врач-онколог, дерматолог многопрофильной клиники, рассказал о причинах появления родинок.

«Прежде всего надо разобраться, что такое родинки, или невусы. Это доброкачественные образования кожи. Обычно вреда они не причиняют и в некоторых случаях являются визитной карточкой человека», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, во взрослом возрасте в норме у человека насчитывается от 10 до 40 родинок. Некоторые из них растут медленно и со временем могут исчезнуть.

Среди причин появления родинок — солнечные ванны, повреждения кожи, наследственная предрасположенность.

«Это не относится к так называемым висячим родинкам, природа возникновения которых совсем иная — вирусная», — уточнил Синявин.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.