Онколог Синявин рассказал о причинах появления родинок

Короткая ссылка
Дмитрий Синявин, врач-онколог, дерматолог многопрофильной клиники, рассказал о причинах появления родинок.
Онколог Синявин рассказал о причинах появления родинок
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

«Прежде всего надо разобраться, что такое родинки, или невусы. Это доброкачественные образования кожи. Обычно вреда они не причиняют и в некоторых случаях являются визитной карточкой человека», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, во взрослом возрасте в норме у человека насчитывается от 10 до 40 родинок. Некоторые из них растут медленно и со временем могут исчезнуть.

Среди причин появления родинок — солнечные ванны, повреждения кожи, наследственная предрасположенность.

«Это не относится к так называемым висячим родинкам, природа возникновения которых совсем иная — вирусная», — уточнил Синявин.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить