Магазины H&M на время возобновят работу в штатном режиме в августе

Магазины сети H&M заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — говорится в сообщении ретейлера.

18 июля компания H&M сообщила о решении прекратить деятельность в России.

В июне IKEA объявила о сокращении бизнеса в России.

С 5 июля компания начала распродажу товаров. Но из-за потока желающих IKEA ввела ограничения при заказе товаров через форму заявок.