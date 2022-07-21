Магазины H&M на время возобновят работу в штатном режиме в августе
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — говорится в сообщении ретейлера.
18 июля компания H&M сообщила о решении прекратить деятельность в России.
В июне IKEA объявила о сокращении бизнеса в России.
С 5 июля компания начала распродажу товаров. Но из-за потока желающих IKEA ввела ограничения при заказе товаров через форму заявок.