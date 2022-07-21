В Москве подвели итоги фестиваля «Вкусы России»

Короткая ссылка
Гастрономический фестиваль «Вкусы России», который проходил в Москве с 14 по 17 июля, посетили около 800 тыс. человек.
В Москве подвели итоги фестиваля «Вкусы России»

Организовали мероприятие Минсельхоз России и правительство Москвы, передаёт НТВ.

Свою продукцию в рамках мероприятия представили производители из 63 регионов. На 22 площадках гости фестиваля могли познакомиться с 300 российскими брендами. В 74 торговых шале можно было попробовать деликатесы от региональных производителей.

Всего в ходе мероприятия реализовали 164 т продукции. Из них 22 т сыров, 29 т мясных продуктов, 19 т рыбы и столько же мёда.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в июле пройдёт около 130 ярмарок. На них свою продукцию представят фермеры, монастырские хозяйства и предприниматели из 39 регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить