В Москве подвели итоги фестиваля «Вкусы России»

Гастрономический фестиваль «Вкусы России», который проходил в Москве с 14 по 17 июля, посетили около 800 тыс. человек.

Организовали мероприятие Минсельхоз России и правительство Москвы, передаёт НТВ.

Свою продукцию в рамках мероприятия представили производители из 63 регионов. На 22 площадках гости фестиваля могли познакомиться с 300 российскими брендами. В 74 торговых шале можно было попробовать деликатесы от региональных производителей.

Всего в ходе мероприятия реализовали 164 т продукции. Из них 22 т сыров, 29 т мясных продуктов, 19 т рыбы и столько же мёда.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в июле пройдёт около 130 ярмарок. На них свою продукцию представят фермеры, монастырские хозяйства и предприниматели из 39 регионов.