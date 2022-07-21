Разработчик Макаров рассказал о трудностях создания сильного ИИ
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Сильного искусственного интеллекта пока не существует, но на уровне концепции подразумевается, что он способен к самообучению, определению для себя целей и выбору средств для их достижения, сказал эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
«Подразумевается, что сильный ИИ должен по когнитивным способностям быть на уровне человека, а с учётом технологических и вычислительных возможностей даже превосходить его. Текущий ИИ в основном решает конкретные задачи, все разноплановые», — уточнил Макаров.
Пока учёные могут создать только слабый ИИ, который будет имитировать человека или делать что-то лучше него — например, играть в шахматы, отметил специалист.
К числу сложностей, связанных с созданием сильного ИИ, Макаров отнёс «катастрофическое забывание», плохую обобщающую способность, отсутствие возможности ставить новые цели, ограниченный доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам.
Ранее, по сообщениям «Взгляда», президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сравнил искусственный интеллект с человеческим.