Опрос: 46% россиян используют электросамокаты и гироскутеры
- РИА Новости
Как пишет «Газета.Ru», 13% респондентов заявили, что используют электросамокаты и гироскутеры для поездок на учёбу и работу. Регулярно по выходным на них ездят 15% опрошенных, ещё 18% пользуются такой техникой пару раз в месяц.
74% опрошенных были бы не против использовать электросамокат или гироскутер вместо общественного транспорта.
Также отмечается, что 44% россиян считают данные средства мобильности опасными, 41% придерживается противоположного мнения.
Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.