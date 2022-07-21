Опрос: 46% россиян используют электросамокаты и гироскутеры

Компания «СберСтрахование» и медиахолдинг Rambler&Co провели исследование и выяснили, что россиян, которые используют электросамокаты и гироскутеры, стало в 2,5 раза больше по сравнению с летом 2021 года — 46% опрошенных.

Как пишет «Газета.Ru», 13% респондентов заявили, что используют электросамокаты и гироскутеры для поездок на учёбу и работу. Регулярно по выходным на них ездят 15% опрошенных, ещё 18% пользуются такой техникой пару раз в месяц.

74% опрошенных были бы не против использовать электросамокат или гироскутер вместо общественного транспорта.

Также отмечается, что 44% россиян считают данные средства мобильности опасными, 41% придерживается противоположного мнения.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.