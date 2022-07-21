В поездах ЦППК перевезли более 178 тысяч животных в первом полугодии 2022 года

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С начала 2022 года в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перевезли более 178 тыс. животных — на 21 тыс. больше, чем за тот же период 2021-го.
В поездах ЦППК перевезли более 178 тысяч животных в первом полугодии 2022 года
  • Gettyimages.ru
  • © BraunS

Об этом пишет «Газета.Ru».

Чаще всего с животными путешествовали на Ярославском (32,9 тыс.), Казанском (32,1 тыс.) и Курском (23,6 тыс.) направлениях.

Как заявили в ЦППК, с наступлением летнего сезона дачники нередко отправляются за город с кроликами, цыплятами и утятами. Порой пассажиры перевозят и необычных животных: например, семейство сурикатов и ежа-альбиноса.

Но лидерами по перевозкам остаются собаки и кошки.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Московской области совершили более 4,2 млн поездок на автобусных маршрутах до аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово с начала 2022 года.

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