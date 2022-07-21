Опрос: около 70% россиян в отпуске нарушают правила ЗОЖ

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Согласно результатам исследования сервиса Level Kitchen, около 70% россиян в отпуске нарушают привычный режим питания и образ жизни.
Опрос: около 70% россиян в отпуске нарушают правила ЗОЖ
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом пишет газета «Известия».

Также в исследовании отмечается, что 10% опрошенных не только в отпуске, но и в повседневной жизни совмещают здоровое питание и нездоровые привычки (алкоголь, фастфуд и газировки). Остальные 90% в обычной жизни стараются придерживаться ЗОЖ.

Лишь 21% чётко придерживается ЗОЖ во время отдыха.

По словам опрошенных, употребление алкоголя — самая частая вредная привычка в отпуске. Также отдыхающие забывают про правильное питание, режим сна и спорт.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.

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