Опрос: около 70% россиян в отпуске нарушают правила ЗОЖ

Согласно результатам исследования сервиса Level Kitchen, около 70% россиян в отпуске нарушают привычный режим питания и образ жизни.

Об этом пишет газета «Известия».

Также в исследовании отмечается, что 10% опрошенных не только в отпуске, но и в повседневной жизни совмещают здоровое питание и нездоровые привычки (алкоголь, фастфуд и газировки). Остальные 90% в обычной жизни стараются придерживаться ЗОЖ.

Лишь 21% чётко придерживается ЗОЖ во время отдыха.

По словам опрошенных, употребление алкоголя — самая частая вредная привычка в отпуске. Также отдыхающие забывают про правильное питание, режим сна и спорт.

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