Опрос: около 70% россиян в отпуске нарушают правила ЗОЖ
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом пишет газета «Известия».
Также в исследовании отмечается, что 10% опрошенных не только в отпуске, но и в повседневной жизни совмещают здоровое питание и нездоровые привычки (алкоголь, фастфуд и газировки). Остальные 90% в обычной жизни стараются придерживаться ЗОЖ.
Лишь 21% чётко придерживается ЗОЖ во время отдыха.
По словам опрошенных, употребление алкоголя — самая частая вредная привычка в отпуске. Также отдыхающие забывают про правильное питание, режим сна и спорт.
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