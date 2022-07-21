Диетолог Тихомирова назвала норму употребления фиников во время диеты
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Энергетическая ценность фиников составляет около 300 ккал на 100 г продукта, около 70 г углеводов и 2 г белка, сказала специалист в разговоре с «Известиями».
По словам диетолога, для поддержания веса среднестатистической женщине необходимо около 160 г углеводов в сутки, а при похудении — около 100 г в сутки.
«В 100 г фиников содержится около 70 г углеводов, поэтому их следует употреблять с учётом общей углеводной наполняемости своего суточного рациона. Если вы очень любите финики, количество за приём — не больше 20—30 г продукта», — уточнила Тихомирова.
Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова в разговоре с URA.RU рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.