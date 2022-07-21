Диетолог Тихомирова назвала норму употребления фиников во время диеты

Врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова рассказала, почему финики в виде сухофруктов не стоит употреблять в неограниченном количестве.

Энергетическая ценность фиников составляет около 300 ккал на 100 г продукта, около 70 г углеводов и 2 г белка, сказала специалист в разговоре с «Известиями».

По словам диетолога, для поддержания веса среднестатистической женщине необходимо около 160 г углеводов в сутки, а при похудении — около 100 г в сутки.

«В 100 г фиников содержится около 70 г углеводов, поэтому их следует употреблять с учётом общей углеводной наполняемости своего суточного рациона. Если вы очень любите финики, количество за приём — не больше 20—30 г продукта», — уточнила Тихомирова.

Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова в разговоре с URA.RU рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.