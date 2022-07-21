Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на Одинцовской улице в Москве

Короткая ссылка
Полиция задержала трёх подозреваемых в стрельбе на Одинцовской улице в Москве.
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на Одинцовской улице в Москве
  • РИА Новости

По данным полиции, компания молодых людей произвела несколько выстрелов в воздух, после чего они сели в автомобиль и уехали.

«По данному адресу были изъяты гильзы от автомата Калашникова, которые, как выяснилось по результатам экспертизы, являются светозвуковыми», — говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК («Хулиганство»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить