Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на Одинцовской улице в Москве

Полиция задержала трёх подозреваемых в стрельбе на Одинцовской улице в Москве.

По данным полиции, компания молодых людей произвела несколько выстрелов в воздух, после чего они сели в автомобиль и уехали.

«По данному адресу были изъяты гильзы от автомата Калашникова, которые, как выяснилось по результатам экспертизы, являются светозвуковыми», — говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК («Хулиганство»).